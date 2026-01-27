Fiumicino e Ciampino maxi controlli sui contanti | intercettati flussi irregolari per quasi 14 milioni

Le autorità aeroportuali di Fiumicino e Ciampino hanno effettuato controlli sui flussi di contanti, rilevando irregolarità per circa 14 milioni di euro. L'operazione mira a contrastare il fenomeno dell'evasione e del riciclaggio, garantendo maggiore sicurezza nel settore dei trasporti internazionali. Le verifiche sono parte di un’azione più ampia di tutela della legalità economico-finanziaria negli scali aeroportuali italiani.

Fiumicino, 27 gennaio 2026 – Prosegue l'azione della Guardia di Finanza e dell' Agenzia delle Dogane e dei Monopoli a presidio della legalità economico-finanziaria negli scali aeroportuali "Leonardo da Vinci" e "G.B. Pastine", principali punti di transito internazionale del Paese. I finanzieri del Comando Provinciale di Roma, insieme ai funzionari dell'Agenzia delle Dogane, attraverso l'azione svolta dalle rispettive compagini aeroportuali di Fiumicino e Ciampino, hanno ulteriormente potenziato i controlli sulla movimentazione transfrontaliera di denaro contante, intercettando flussi valutari irregolari per oltre 13,8 milioni di euro.

