Traffico di contante non dichiarato a Orio al Serio | nel 2025 intercettati 6,2 milioni di euro

I militari della guardia di finanza di Orio al Serio e i funzionari delle Dogane hanno scoperto un traffico di contanti non dichiarati che ha coinvolto oltre 6,2 milioni di euro nel 2025. Durante i controlli sull’aeroporto di Milano-Bergamo, hanno intercettato vari passeggeri che cercavano di portare denaro senza dichiararlo alle autorità. È il risultato di un’intensa attività di verifica sul crescente flusso di persone in transito, che ha portato a bloccare diverse operazioni sospette. La scoperta evidenzia

Orio al Serio. Nell’ambito dei controlli quotidiani sul crescente numero dei passeggeri in transito all’aeroporto di Milano-Bergamo, i militari della compagnia della guardia di finanza di Orio al Serio e il personale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli hanno intercettato nel corso del 2025 un traffico illecito di denaro contante per oltre 6,2 milioni di euro. Mediante il costante monitoraggio e il controllo dei viaggiatori, i finanzieri e il personale ADM, con l’ausilio investigativo del cash dog “Yakisoba” in forza alla compagnia, hanno sanzionato oltre 530 passeggeri che hanno tentato di movimentare illecitamente valuta in 16 diverse monete aventi corso legale in vari paesi.🔗 Leggi su Bergamonews.it Approfondimenti su Orio al Serio Contante Aeroporto di Orio al Serio, un 2025 da 16,8 milioni di passeggeri. In aumento nel 2026 L'aeroporto di Orio al Serio si prepara a un 2025 da record con 16,8 milioni di passeggeri, proiettandosi verso un 2026 in crescita. Aeroporto di Orio al Serio, inaugurato il nuovo terminal delle partenze da 55 milioni di euro La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Orio al Serio Contante Argomenti discussi: Caselle: intercettati 6 milioni in contanti, guerra al traffico di valuta in aeroporto; Aeroporto di Caselle, nel 2025 intercettati 6 milioni di contanti non dichiarati; Traffico di contanti oltre confine: 6 milioni fermati all’aeroporto di Caselle; Sei milioni di euro in contanti scoperti a Caselle, maxi operazione contro il traffico di valuta nello scalo torinese. Traffico di contante non dichiarato a Orio al Serio: nel 2025 intercettati 6,2 milioni di euroSono 530 i passeggeri sanzionati. Casablanca (Marocco), Il Cairo (Egitto), Istanbul (Turchia) e Sharjah (Emirati Arabi Uniti) le rotte maggiormente utilizzate ... bergamonews.it Cuneo, SiNAPPe: sequestrati in carcere stupefacenti e denaro contanteUn’importante operazione di contrasto al traffico di sostanze stupefacenti è stata condotta dalla Polizia Penitenziaria in servizio presso la Casa Circondariale di Cuneo, dove, a seguito di un’attenta ... valsesianotizie.it I carabinieri danno un colpo al traffico di sostanze stupefacenti. La donna arrestata aveva in casa un quantitativo di eroina e quasi 60mila euro in contanti #ilcentro #droga #sansevero #montesilvano #Carabinieri #arresto #soldi facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.