Sindacati e Assolombarda al lavoro per rilanciare i contratti nazionali

Sindacati e Assolombarda stanno collaborando per rilanciare i contratti nazionali e stanno lavorando a un nuovo percorso in Brianza che mira a rafforzare la contrattazione di secondo livello nelle aziende locali. La collaborazione riguarda iniziative e interventi specifici per migliorare le condizioni contrattuali sul territorio. Si tratta di un processo che coinvolge direttamente le parti interessate e si sta sviluppando in modo concreto.

L'obiettivo è quello di promuovere un tavolo permanente così da rafforzare e diffondere la contrattazione aziendale e territoriale In Brianza sta prendendo forma un nuovo percorso per rafforzare la contrattazione di secondo livello nelle aziende del territorio. Nei giorni scorsi, infatti, si è svolto un incontro nella sede di Assolombarda tra le categorie dei chimici e dei metalmeccanici delle sigle sindacali Cgil, Cisl e Uil. L'obiettivo è stato quello di avviare un lavoro condiviso così da promuovere una migliore contrattazione aziendale e dare piena attuazione ai contratti nazionali. Dal confronto è emersa la disponibilità delle parti a costruire già nei prossimi mesi un tavolo permanente di laboratorio e formazione, rivolto ad aziende, delegati sindacali e lavoratori.