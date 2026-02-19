Crisi Beko riunione urgente Il ministero rassicura i sindacati | Al lavoro per rilanciare il sito

Il ministero delle Imprese e del Made in Italy ha chiamato i sindacati di Beko per una riunione urgente, dopo che lo stabilimento di Siena ha annunciato la possibile chiusura. La telefonata è arrivata mercoledì pomeriggio, chiedendo una risposta immediata. L’obiettivo è trovare soluzioni per mantenere i posti di lavoro e rilanciare il sito produttivo. I rappresentanti sindacali si sono detti preoccupati per il futuro e chiedono chiarimenti sulla situazione. La discussione si svolgerà domani, con l’attenzione puntata sulle mosse dell’azienda.

Siena, 19 febbraio 2026 – La telefonata per una riunione urgente è arrivata dal ministero delle Imprese e del made in Italy l'altro ieri alle 17, chiedendo ai sindacati territoriali di Beko la disponibilità a un incontro 'ristretto' da organizzare nel giro di un'ora. Così la segretaria di Fiom Cgil Daniela Miniero, il leader della Fim Cisl Giuseppe Cesarano e il numero uno della Uilm Massimo Martini hanno disdetto tutti gli impegni per poter essere presenti in videoconferenza. Non senza una certa preoccupazione: in passato infatti non era mai avvenuta una convocazione con modalità del genere. La riunione, richiesta dallo stesso ministero, ha visto la partecipazione della sottosegretaria Fausta Bergamotto e del dirigente Gianpietro Castano, che hanno fornito aggiornamenti sullo stato dei lavori di svuotamento dello stabilimento di viale Toselli.