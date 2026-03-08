Signorini fa una scelta spiazzante e lascia senza parole il pubblico ma stavolta non c’entra Corona | la decisione

Alfonso Signorini ha annunciato una decisione importante che segna la conclusione di un lungo percorso professionale. La scelta, maturata nel tempo, sorprende il pubblico e non è legata a questioni legali o controversie con altre persone. Dopo anni di riflessione, il conduttore ha comunicato il suo nuovo indirizzo, lasciando spazio a molte interpretazioni.

Una decisione maturata nel tempo che segna la fine di un lungo capitolo professionale: Alfonso Signorini annuncia una svolta significativa dopo una riflessione personale durata anni. Nel panorama del giornalismo e dello spettacolo italiano, il nome di Alfonso Signorini è da tempo sinonimo di informazione sul mondo dei personaggi e della televisione. Nel corso della sua carriera, il giornalista ha costruito un rapporto molto forte con il pubblico, diventando uno dei volti più riconoscibili del settore. Alfonso Signorini lascia "Chi": «Decisione maturata da anni, non c'entra il caso Corona». Alfonso Signorini lascia la direzione editoriale di Chi: Comincio una nuova vita. Alfonso Signorini annuncia l'addio a Chi: Non ha influito il caso Corona. Dopo 30 anni, Alfonso Signorini fa un passo indietro: Lascio la direzione di Chi. Alfonso Signorini lascia la direzione di Chi, pronto a iniziare una nuova vita. Alfonso Signorini annuncia l'addio alla direzione di Chi, decisione maturata da anni e condivisa con Mondadori, non influenzata dal caso Corona. Dopo quasi trent'anni alla guida di «Chi», Alfonso Signorini lascia la direzione editoriale e chiude un'era del giornalismo di costume italiano. Signorini conferma che il caso Corona "non ha minimamente influenzato una decisione maturata da anni".