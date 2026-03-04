Alfonso Signorini lascia Chi | Decisione maturata da anni non c’entra il caso Corona

Alfonso Signorini ha annunciato il suo addio alla direzione editoriale di “Chi”, spiegando che la decisione è maturata nel tempo e non ha nulla a che vedere con il caso Corona. In un messaggio pubblico, ha ringraziato colleghi, lettori e Marina Berlusconi per gli anni trascorsi nel ruolo, sottolineando che la scelta è stata presa senza influenze esterne.

Il conduttore e giornalista annuncia l'addio alla direzione editoriale del settimanale, ringraziando colleghi, lettori e Marina Berlusconi per un percorso durato decenni. Alfonso Signorini, 61 anni, si prepara a chiudere un capitolo lungo quasi vent'anni alla guida del settimanale Chi, di cui è stato direttore responsabile dal 2006 al 2023 e poi direttore editoriale. Alfonso Signorini lascia la direzione di Chi. "Decisione maturata da anni". E il caso Corona? "Non l'ha influenzata"Milano, 2 marzo 2026 – Alfonso Signorini lascia la direzione editoriale di Chi, il settimanale di cronaca rosa e gossip del gruppo Mondadori. Alfonso Signorini dopo aver lasciato la guida del Grande Fratello Vip, chiude la sua ventennale esperienza con il settimanale Chi.