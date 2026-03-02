Alfonso Signorini lascia lascia Chi e spiega | È il momento di una nuova vita il caso Corona non c’entra

Da cultweb.it 2 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Alfonso Signorini ha annunciato ufficialmente il suo addio a Chi, spiegando che si tratta di un passaggio necessario per intraprendere una nuova fase della sua vita. Il giornalista ha chiarito che questa decisione non è legata a questioni legali o controversie, ma riguarda semplicemente un cambiamento personale. La sua uscita dal ruolo di direttore sarà pubblicata nel numero in edicola il 4 marzo 2026.

Alfonso Signorini ha annunciato il suo addio definitivo alla direzione di Chi. Il numero in edicola mercoledì 4 marzo 2026 ospita il congedo formale del giornalista e chiude così un percorso iniziato negli anni Novanta e proseguito al vertice della testata per quasi un ventennio. La decisione, come precisato dallo stesso Signorini in un’anteprima diffusa dall’ANSA, non è frutto di una scelta improvvisa, ma l’esito di una riflessione profonda maturata nel corso degli ultimi anni. “ Care lettrici, cari lettori, vi saluto. Lo scorso ottobre ho concordato con l’Azienda che a breve avrei lasciato anche la direzione editoriale di Chi. Questo è il momento di farlo. 🔗 Leggi su Cultweb.it

alfonso signorini lascia lascia chi e spiega 200 il momento di una nuova vita il caso corona non c8217entra
© Cultweb.it - Alfonso Signorini lascia lascia Chi e spiega: “È il momento di una nuova vita, il caso Corona non c’entra”

Alfonso Signorini lascia la direzione di “Chi”: “È il momento di farlo, inizio una nuova vita. Corona? Lo squallore si commenta da solo”L'addio del conduttore e giornalista allo storico settimanale in un editoriale che sarà pubblicato sul numero in uscita il 4 marzo Alfonso Signorini...

Leggi anche: Alfonso Signorini saluta Chi e lascia la direzione editoriale, ma il caso Corona "non ha influenzato"

Tutto quello che riguarda Alfonso Signorini.

Temi più discussi: Fabrizio Corona: il 19 marzo l’udienza contro lo stop ai video su Signorini. E intanto l'ex re dei paparazzi annuncia il ritorno su Youtube; Fabrizio Corona dopo Sanremo torna in tribunale contro Signorini; Grande Fratello, Salvo Veneziano rompe il silenzio sul Caso Signorini: Mi ha puntato il dito addosso; Salvo Veneziano: Dopo il GF guadagnavo 20 milioni a serata, Maurizio Costanzo mi ha dato un consiglio.

Alfonso Signorini lascia la direzione di Chi: È il momento di farlo, inizio una nuova vita. Corona? Lo squallore si commenta da soloIl conduttore spiega che la decisione era già maturata nel 2023 e commenta il caso Corona: Lo squallore si commenta da solo ... ilfattoquotidiano.it

alfonso signorini alfonso signorini lascia lasciaAlfonso Signorini, lascia la guida di Chi: «Comincio una nuova vita. Avrò modo di spiegarvi meglio tutto, ma non è questo il momento giusto»Si chiude un’epoca per l'editoria italiana. Alfonso Signorini lascia ufficialmente la direzione editoriale di Chi, il settimanale che ha guidato ... msn.com

Cerca notizie e video sullo stesso argomento.