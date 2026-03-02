Alfonso Signorini lascia lascia Chi e spiega | È il momento di una nuova vita il caso Corona non c’entra

Alfonso Signorini ha annunciato ufficialmente il suo addio a Chi, spiegando che si tratta di un passaggio necessario per intraprendere una nuova fase della sua vita. Il giornalista ha chiarito che questa decisione non è legata a questioni legali o controversie, ma riguarda semplicemente un cambiamento personale. La sua uscita dal ruolo di direttore sarà pubblicata nel numero in edicola il 4 marzo 2026.

Alfonso Signorini ha annunciato il suo addio definitivo alla direzione di Chi. Il numero in edicola mercoledì 4 marzo 2026 ospita il congedo formale del giornalista e chiude così un percorso iniziato negli anni Novanta e proseguito al vertice della testata per quasi un ventennio. La decisione, come precisato dallo stesso Signorini in un’anteprima diffusa dall’ANSA, non è frutto di una scelta improvvisa, ma l’esito di una riflessione profonda maturata nel corso degli ultimi anni. “ Care lettrici, cari lettori, vi saluto. Lo scorso ottobre ho concordato con l’Azienda che a breve avrei lasciato anche la direzione editoriale di Chi. Questo è il momento di farlo. 🔗 Leggi su Cultweb.it

Alfonso Signorini lascia la direzione di "Chi": "È il momento di farlo, inizio una nuova vita. Corona? Lo squallore si commenta da solo"

