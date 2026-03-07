Golfo di Policastro nuovo crollo sulla Sp 82 a Policastro Bussentino

Un nuovo crollo si è verificato sulla Strada Provinciale 82 nel Golfo di Policastro, tra Policastro Bussentino e Santa Marina. La situazione della strada preoccupa i residenti e le autorità, che monitorano costantemente le condizioni del tratto interessato. Non sono stati comunicati dettagli su eventuali incidenti o feriti legati al crollo, mentre le autorità continuano a valutare gli interventi necessari.

Sale la preoccupazione per le condizioni in cui versa la Strada Provinciale 82, che collega Policastro Bussentino al capoluogo Santa Marina. Nelle ultime ore, precisamente nel tratto di località Salise, già interessato da un cedimento, si è verificato un nuovo crollo della carreggiata. L'arteria, per motivi di sicurezza, è stata già interdetta al transito di veicoli e pedoni. L'amministrazione comunale ha già informato i tecnici della Provincia per effettuare un sopralluogo ed avviare quanto prima i lavori di messa in sicurezza e ripristino della strada. SalernoToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

