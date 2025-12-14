Centro città e stazione nel mirino della Polizia | 60 persone identificate in poche ore

Nelle ultime ore, la Polizia ha intensificato i controlli nel centro cittadino e presso la stazione ferroviaria, identificando oltre 60 persone. L'azione mira a contrastare fenomeni di mala-movida e microcriminalità, rafforzando la sicurezza e il presidio del territorio attraverso operazioni mirate e capillari.

Sabato sera gli agenti della Polizia hanno identificato oltre 60 persone, alcune.