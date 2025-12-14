Condannato per traffico di droga era ricercato da 14 anni | arrestato

Un latitante condannato per traffico di droga, ricercato da 14 anni, è stato finalmente catturato al confine tra Italia e Slovenia. L’arresto, annunciato dal ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, rappresenta l’ultimo di una serie di operazioni per la cattura di criminali in fuga, sottolineando l’efficacia delle attività di intelligence e cooperazione internazionale.

© Triesteprima.it - Condannato per traffico di droga, era ricercato da 14 anni: arrestato Ennesimo arresto di latitanti al confine tra Italia e Slovenia. L'ultimo in ordine di diffusione da parte delle autorità è quello pubblicato dal ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, sui suoi canali social. Nei giorni scorsi, come scrive il titolare del Viminale, un uomo di nazionalità. Triesteprima.it Gestiva un traffico di droga, condannato a 13 anni - Ora, con rito abbreviato, Miserotti è stato condannato a 13 anni e 4 mesi di carcere, oltre a una sanzione di 180mila euro. rainews.it Fentanyl dalla Cina agli Usa, condanna a tredici anni - Fu arrestato nel 2023 in un’operazione congiunta con la Dea americana per traffico internazionale di droga e contraffazione di monete false. ilpiacenza.it Condannato a 13 anni e 4 mesi per il traffico internazionale dalla Cina agli Stati Uniti: tra i metodi usati anche quello di impregnare pagine di libri con la sostanza. Aveva allestito anche un laboratorio per coniare monete false - facebook.com facebook La Polizia di #TO ha sequestrato beni per decine di migliaia di euro a un 47enne già condannato per traffico di #droga, insieme a sette persone della sua rete, dopo aver ricostruito un #patrimonio ritenuto illecito e nascosto tramite vendite fittizie e movimenti fi x.com