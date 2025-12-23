Il nuovo spot della polizia per augurare buone feste Con lo sguardo rivolto al futuro VIDEO

23 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Donne, uomini, anziani e bambini che si 'cedono il passo' una immagine dopo l'altra tenendo in mano un addobbo natalizio della polizia di stato. È il nuovo spot denso di significato pensato dalla polizia per augurare buone feste che ha come protagonista le persone.Lo spotCome ormai di. 🔗 Leggi su Monzatoday.itImmagine generica

Leggi anche: VIDEO I Natale 2025, uno spot per augurare buone feste dalla Polizia di Stato

Leggi anche: Bertinoro celebra l’81esimo anniversario della Liberazione con uno sguardo rivolto alle nuove generazioni

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

nuovo spot polizia augurareIl nuovo spot della polizia per augurare buone feste. Con lo sguardo rivolto al futuro (VIDEO) - Donne, uomini, anziani e bambini che si 'cedono il passo' una immagine dopo l'altra tenendo in mano un addobbo natalizio della polizia di stato. monzatoday.it

nuovo spot polizia augurarePOLIZIA DI STATO * : «LO SPOT NATALIZIO CELEBRA LA VICINANZA DELLE FORZE DELL’ORDINE, UN MESSAGGIO DI SPERANZA PER I CITTADINI» - La Polizia di Stato anche quest’anno augura buone feste con uno spot che ha come protagonista la gente. agenziagiornalisticaopinione.it

nuovo spot polizia augurareUno spot della Polizia di Stato per augurare buone feste - La Polizia di Stato anche quest’anno augura buone feste con uno spot che ha come protagonista la gente. siracusanews.it

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.