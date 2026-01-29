Oduamadi | Leao? Nel mio Milan in panchina Onyewu e Ibra chiarirono subito Rischiai la vita in Albania

Oduamadi rivela i momenti più intensi della sua carriera rossonera. Ricorda l’esordio nel Milan, le sfide con Leao e le discussioni con Onyewu e Ibra. Poi parla della sua vita attuale a Ceccano, dove ancora sogna di segnare e di dimostrare il suo valore. La sua storia resta un esempio di passione e determinazione.

Nella valigia, imbarcata in giro per l’Europa in quasi vent’anni, Nnamdi Oduamadi ha messo di tutto: maglioni pesanti per l’esperienza in Finlandia, un biglietto mordi e fuggi per la Turchia, un gol-promozione a Torino e una sciarpa del Milan. Che resta il primo amore, e quindi il più travolgente: “E pensare che a Civitavecchia ho vestito nerazzurro. Ma d’altronde i colori sociali erano quelli, che ci dobbiamo fa’.”. L’Eccellenza laziale gli è entrata anche nell’accento: campeggia una nota di romanesco nelle storie di Oduamadi, dallo scudetto vinto col Milan ai consigli di Ronaldinho fino alla firma col Ceccano, sempre in quinta serie, ma nella provincia di Frosinone. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

