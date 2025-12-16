Supercoppa Italiana verso Napoli-Milan | tra i convocati rossoneri ci sono anche Leao e il figlio di Ibra

Il Milan si prepara a disputare la semifinale di Supercoppa Italiana a Riad, affrontando il Napoli. Tra i convocati rossoneri figurano anche Leao e il figlio di Ibra, segnando un momento importante e intrigante per il club in vista della sfida.

Inizia la missione Supercoppa Italiana per il Milan. I rossoneri sono partiti alla volta di Riad dove giovedì sera affronteranno il Napoli nella gara di semifinale. Allegri deve rinunciare agli infortunati Gabbia e Gimenez. Farà parte della comitiva lombarda, invece, Leao. Aggregati alla prima. Napolitoday.it Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. NAPOLI-INTER 0-1 HIGHLIGHTS FINALE EA SPORTS FC Supercup 202324 Dove vedere in tv Napoli-Milan, Supercoppa Italiana 2025: orario semifinale, programma, streaming - Verso la Supercoppa Italiana 2025, con la prima semifinale in programma quella che aprirà le danze di una competizione da decidersi in pochi emozionanti ... oasport.it

Verso Napoli–Milan: il filo invisibile tra Conte, Allegri e l’ultima Supercoppa azzurra - Antonio Conte e Massimiliano Allegri non si sono mai affrontati da avversari in una finale di Supercoppa Italiana, ma il loro percorso professionale si intreccia in modo singolare proprio attorno all’ ... internapoli.it

Napoli, Milan, Inter e Bologna sono le squadre che si sfideranno per conquistare la 38ª edizione della Supercoppa Italiana. In campo ci saranno i detentori dell'ultimo trofeo, i Campioni d’Italia, i vincitori della Coppa Italia e la capolista attuale della Serie - facebook.com facebook

#Supercoppa italiana, l’oro d’Arabia: montepremi da record. Arrivano Chiellini e Buffon x.com

