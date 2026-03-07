Settore giovanile Primavera oggi sfida il Pescara In palio c’è il secondo posto

Oggi la Primavera del Perugia affronta il Pescara in una partita decisiva per la corsa al secondo posto. Il fine settimana sarà ricco di impegni per le squadre giovanili e femminili del club, che si preparano a una serie di incontri importanti in vista delle rispettive classifiche. La sfida tra le due formazioni si svolge sul campo e rappresenta un momento chiave della stagione.

Sarà un programma particolarmente intenso quello del fine settimana per le formazioni giovanili e femminili del Perugia. L'appuntamento più atteso è quello in programma oggi che mette in palio il secondo posto in classifica. La Primavera allenata da Giorgi, dopo la grande vittoria nel derby di lunedì contro la Ternana, è impegnata nel big match della ventiduesima giornata del campionato Primavera 2 Girone B. L'appuntamento è per oggi alle 14:30 al Centro sportivo "Paolo Rossi": i biancorossi di Giorgi affrontano il Pescara, con l'obiettivo di provare a scavalcare gli abruzzesi al secondo posto in classifica. Domani il Centro sportivo "Paolo Rossi" ospiterà la doppia sfida del derby Perugia–Gubbio delle formazioni giovanili maschili.