settimana densa di appuntamenti per il festival scrittori in circolo

Arezzo ospita questa settimana numerosi eventi legati al Festival “Scrittori in Circolo”. Numerosi autori si incontrano con il pubblico in diverse location della città, presentando le loro ultime pubblicazioni e partecipando a dialoghi e letture. La manifestazione coinvolge anche workshop e incontri con studenti, offrendo un calendario ricco di appuntamenti distribuiti nei giorni successivi.

Arezzo, 8 marzo 2026 – , promosso dalla Rete Bibliotecaria Aretina e che coinvolge con una visione sinergica undici Biblioteche del territorio, con il Patrocinio dei rispettivi Comuni e della Regione Toscana e il coinvolgimento dei gruppi di lettura e della Libreria Feltrinelli di Arezzo. La settimana si aprirà Mercoledì 11 marzo alle ore 18 alla Biblioteca Rilliana, nel Salone delle Feste del Castello di Poppi. Il protagonista del pomeriggio letterario sarà Emanuele Trevi con il suo libro “Mia nonna e il Conte” (Solferino). Trevi è uno dei nomi più importanti della letteratura italiana, ha vinto il Premio Strega e i suoi libri sono tradotti in moltissimi paesi del mondo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

