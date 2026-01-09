Scrittori in Circolo | la lettura diventa festival nelle biblioteche della provincia

“Scrittori in Circolo” è un festival di incontri letterari promosso dalla Rete Documentaria Aretina e le biblioteche di undici Comuni della provincia di Arezzo. In collaborazione con circoli di lettura e la libreria Feltrinelli, l’iniziativa, sostenuta dalla Regione Toscana, trasforma le biblioteche locali in spazi di confronto e cultura, offrendo alla comunità occasioni di approfondimento e di dialogo con autori e opere letterarie.

Dal 16 gennaio al 28 marzo 2026, biblioteche e altri spazi culturali – tra teatri, auditorium e sale istituzionali – ospiteranno un ricco calendario di presentazioni dedicate a opere pubblicate tra il 2024 e l'inizio del nuovo anno.

