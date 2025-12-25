Dal derby toscano al big match tra Milano e Conegliano | la Serie A1 non si ferma!

La Serie A1 Tigotà si concede appena il tempo di archiviare il turno prenatalizio e riparte subito, tra 26 e 27 dicembre 2025, con una 17ª giornata che promette di muovere parecchio la classifica: davanti, perché il vertice resta una corsa a inseguire Conegliano; dietro, perché la zona salvezza è compressa e ogni set può pesare come un macigno. La graduatoria parla chiaro: l’Imoco è al comando a punteggio pieno (16 vittorie), Scandicci insegue con 40 punti e una continuità ormai da corazzata, mentre Novara, Chieri e Milano restano nel gruppo che può ancora alzare il livello nei big match. In coda, invece, San Giovanni in Marignano è ultima ma viva, e il “trenino” Cuneo–Firenze–Monviso rende ogni scontro diretto una sorta di spareggio anticipato. 🔗 Leggi su Oasport.it

Grande prova di carattere per la Pielle femminile che si aggiudica il derby toscano, superando la Costone Fides Siena 1904 con il punteggio di 61-52. Una vittoria meritata per le ragazze di coach Luca Castiglione, capaci di reagire dopo un avvio difficile e d - facebook.com facebook