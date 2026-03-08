Al “Viviani” di Potenza si sfidano il Sorrento, con 33 punti, e il Benevento, con 70 punti, nel 31esimo turno di Serie C. La partita vede le due squadre confrontarsi sul campo, senza ulteriori dettagli su reti o eventi specifici. La sfida si svolge in un contesto di campionato tra le due formazioni.

Tempo di lettura: < 1 minuto Sorrento (33) e Benevento (70) si affrontano al “Viviani” di Potenza nel 31esimo turno di campionato. I giallorossi nel turno infrasettimanale disputato giovedì scorso hanno superato 2-1 il Catania consolidando il primato a +10 sulla compagine etnea. Per questa trasferta mister Floro Flores deve fare a meno oltre ai lungodegenti Ricci, Nardi e Simonetti anche a Lamesta vittima di una infiammazione all’appendice. Out anche il centrocampista Mehic. Tabellino Sorrento-Benevento (ore 17:30) Sorrento (3-5-2): Del Sorbo; Solcia, Fusco, Colombini; Portanova, Capezzi, Cuccurullo, Potenza, Crecco; D’Ursi; Sabbatani. A disp. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - SERIE C/ Sorrento-Benevento: la diretta testuale

Leggi anche: SERIE C/ Benevento-Giugliano: la diretta testuale

SERIE C/ Benevento-Crotone: la diretta testuale90’+8'- TRIPLICE FISCHIO: Benevento-Crotone 2-1, giallorossi da soli in vetta a +2 sul Catania.

Aggiornamenti e notizie su SERIE C Sorrento Benevento la diretta....

Temi più discussi: SERIE C SKY WIFI, SORRENTO-BENEVENTO: DIRIGE GIORGIO DI CICCO; Dove vedere Sorrento-Benevento in tv e streaming: canale, orario, formazioni; 31° giornata Serie C, Benevento impegnato col Sorrento: Catania test Casertana al Massimino; Sorrento-Benevento, dove vedere la partita in diretta tv e in streaming LIVE.

Diretta Sorrento Benevento/ Streaming video tv: capolista di scena a Potenza! (Serie C, 8 marzo 2026)Diretta Sorrento Benevento, streaming, video e tv: quote e probabili formazioni da Potenza per il trentunesimo turno della Serie C stagione 2025/2026, girone C. ilsussidiario.net

Sorrento-Benevento: diretta live e risultato in tempo realeDiretta di Sorrento-Benevento di Domenica 8 marzo 2026: formazioni ufficiali e tabellino. Dove vedere in tv e streaming la partita di Serie C ... calciomagazine.net

Sport 7 live ore 17.00 sui canali di TV7 “Sorrento-Benevento “ dal set Foyer Strega - facebook.com facebook