SERIE C Benevento-Giugliano | la diretta testuale
Al via l'incontro tra Benevento e Giugliano, valido per il 18esimo turno di Serie C. La partita si disputa al “Ciro Vigorito” e mette di fronte due squadre con obiettivi diversi in classifica. Segui la diretta testuale per aggiornamenti in tempo reale sull'andamento dell'incontro.
Tempo di lettura: < 1 minuto 1’- Inizia la gara. Benevento (35) e Giugliano (15) si affrontano al “Ciro Vigorito” nel 18esimo turno di campionato. Mister Floro Flores non può ancora disporre dell’attaccante Salvemini che tornerà disponibile nel 2026. Out anche Ricci che dovrà operarsi al ginocchio. Per lui stagione finita. Tabellino Benevento-Giugliano 0-0 (live) Benevento (4-2-3-1): Vannucchi; Pierozzi, Scognamillo, Saio, Ceresoli; Maita, Prisco; Lamesta, Manconi, Simonetti; Tumminello. A disp.: Esposito, D’Alessio, Borghini, Romano, Viscardi, Rillo, Sena, Talia, Tsingaras, Mehic, Della Morte, Mignani, Cantisani, Carfora. Anteprima24.it
