Serie C Forlì-Livorno | Peralta risponde a Menarini gli amaranto strappano un punto al Morgagni

Nel match di Serie C tra Forlì e Livorno, il punteggio si ferma sull’1-1. Peralta segna al tramonto del primo tempo, rispondendo al gol di Menarini su calcio di punizione. Il risultato permette agli amaranto di ottenere un punto importante in chiave salvezza. La partita si svolge al Morgagni di Forlì, con entrambe le squadre che cercano di migliorare la propria posizione in classifica.

La formazione di Venturato, passata inizialmente in svantaggio, muove la classifica grazie al colpo di testa del trequartista Un punto utile in chiave salvezza. Il Livorno, al Morgagni di Forlì, strappa l'1-1 grazie al gol di Peralta, che sul tramonto del primo tempo ha risposto al calcio di punizione vincente di Menarini. Nella ripresa, poi, le due formazioni hanno dato l'impressione di accontentarsi del pari. Venturato, nel suo 4-3-1-2, si affida al tandem Dionisi-Malagrida in attacco, con Peralta a supporto. In mezzo al campo c'è Odjer insieme a Luperini e Bonassi, mentre in difesa si rivedono dal primo minuto Mawete e Noce a completare il reparto con Camporese e Tosto (spostato sulla sinistra). 🔗 Leggi su Livornotoday.it

