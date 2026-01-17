Serie C Guidonia-Livorno 0-2 | super Dionisi gli amaranto tornano alla vittoria

Nel recupero della Serie C, il Livorno ha ottenuto una vittoria importante sul campo del Guidonia Montecelio, con il risultato di 0-2. La prestazione di Dionisi è stata determinante, segnando un gol e partecipando all'assist per il secondo. La squadra amaranto torna così a conquistare i primi punti del 2026, consolidando la propria posizione in classifica.

Una vittoria pesantissima, quella conquistata dal Livorno. Gli amaranto raccolgono i primi punti del 2026 espugnando per 0-2 il campo del Guidonia Montecelio grazie ad una prestazione monstre di Dionisi, che prima sblocca la gara con un destro chirurgico dal limite dell'area e poi serve a Biondi il pallone del raddoppio. Un successo che permette agli uomini di Venturato di rialzare la testa dopo i ko con Ternana e Juventus Next Gen. Venturato lancia subito dal primo minuto Falasco, che completa la linea difensiva con Noce, Baldi e Mawete. In mezzo al campo Marchesi con Hamlili e Luperini, in attacco confermato il tandem Dionisi-Di Carmine supportato da Peralta.

