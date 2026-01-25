Serie C | Livorno-Vis Pesaro 2-1 Venturato | Risultato importante fondamentale l' atteggiamento Ma dobbiamo ancora crescere

Nel match di Serie C tra Livorno e Vis Pesaro, il risultato di 2-1 rappresenta un passo importante per i toscani, che consolidano la posizione in classifica. Venturato sottolinea l'importanza dell’atteggiamento, evidenziando comunque la necessità di ulteriori progressi. La vittoria permette ai livornesi di allungare a +4 sulla zona playout e di ridurre a due punti quella playoff, mantenendo aperte le possibilità di miglioramento.

Una vittoria fondamentale, che permette di allungare a +4 sulla zona playout e di accorciare su quella playoff, adesso distante appena due punti. Il Livorno, contro la Vis Pesaro, ha ottenuto il suo secondo successo consecutivo (2-1 il risultato finale) grazie ad una prova solida e cinica

Serie C, Livorno-Vis Pesaro 2-1: cuore amaranto, Di Carmine e Malagrida firmano la seconda vittoria consecutivaSeconda vittoria consecutiva per il Livorno. Gli amaranto, allo stadio Armando Picchi, hanno piegato per 2-1 la Vis Pesaro grazie alle reti di Di Carmine (dal dischetto) e Malagrida (al suo debutto). today.it

