La Pianese si prepara alla sfidante partita casalinga contro la Torres, in programma sabato alle 14,30 al Comunale. La settimana di allenamenti è iniziata con i saluti a Filippo Puletto, recentemente ceduto a titolo definitivo al Carpi. La formazione toscana si concentra sulla preparazione in vista di questa importante sfida di Serie C.

La nuova settimana di lavoro, per la Pianese, attesa dalla partita casalinga con la Torres (al Comunale fischio di inizio sabato alle 14,30) è iniziata con i saluti a Filippo Puletto (foto). Il calciatore, classe 2004, è stato ceduto a titolo definitivo al Carpi, formazione nella quale aveva già militato nella stagione 20242025. "La società ringrazia Filippo per l’impegno, la professionalità e il contributo offerto durante la sua esperienza con la maglia bianconera e gli augura le migliori fortune personali e professionali" il messaggio della Pianese. E proprio da Carpi, domenica scorsa, le zebrette sono tornate via con un punto, buono per allungare a sette i risultati utili consecutivi, stretto per quello che ha fatto vedere il campo: l’obiettivo, adesso, è dare continuità al cammino per raggiungere il prima possibile il traguardo salvezza. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Serie C. Pianese sabato in campo contro la Torres. Puletto ceduto a titolo definitivo al Carpi

Leggi anche: Il Carpi riabbraccia Puletto

Leggi anche: Serie C. La Pianese preme sull’acceleratore. Sabato c’è la trasferta contro Pineto

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Serie C girone B. Livorno, brutto ko; pareggio tra Pianese e Carpi; Serie C, le gare della 21^ giornata su Sky; Serie C, l’avversario dell’A.C. Carpi (un girone dopo): focus sulla Pianese; SERIE C: OGGI ALLE ORE 14.30 IL CARPI OSPITA LA PIANESE AL CABASSI PER RITROVARE LA VITTORIA.

Serie C. Pianese sabato in campo contro la Torres. Puletto ceduto a titolo definitivo al Carpi - La nuova settimana di lavoro, per la Pianese, attesa dalla partita casalinga con la Torres (al Comunale fischio di ... sport.quotidiano.net