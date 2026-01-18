Serie B Nazionale | il Dany incamera la quinta sconfitta consecutiva Latina aggrava la crisi del Consorzio Leonardo

Il Consorzio Leonardo prosegue il proprio momento difficile, con la quinta sconfitta consecutiva nella Serie B Nazionale. Nella partita contro il Benacquista Assicurazioni, Latina ha consolidato la propria supremazia, evidenziando le difficoltà del team di Quarrata. La situazione si fa complessa per il gruppo, che cerca di ritrovare fiducia e rendimento in vista delle prossime sfide.

Consorzio Leonardo 73 Benacquista Assicurazi 93 CONSORZIO LEONARDO QUARRATA: Molteni 11, Agelucci 13, Regoli 9, Prenga 13, Regoli 9; Mongelli 2, Novori, Mei 2, Coltro 8, Scandiuzzi, Parini ne, Lytvyn ne. All. Tonfoni. BENACQUISTA ASSICURAZIONI: Pellizzarri 2, Gallo 17, Cipolla 10, Sacchetti 9, Bakovic 16; Maiga 7, Chiti 7, Di Emidio 7, Nwohuocha 7, Pastore 11, Zappone ne, Altavilla ne. All. Gramenzi. Arbitri: Rubera, Scarfò e Licari. Parziali: 18-29, 33-53, 51-74. Non riesce a uscire dal tunnel il Consorzio Leonardo Servizi e Lavori Quarrata. Quinta sconfitta consecutiva per il Dany, che nella prima uscita casalinga del 2026 deve cedere il passo alla Benacquista Assicurazioni Latina. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

