Serie B Monza avanti poi in dieci viene ribaltato dallo Spezia

Da sport.quotidiano.net 8 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel campionato di Serie B, il Monza si trovava in vantaggio, ma dopo aver subito l’espulsione di un giocatore, è stato raggiunto e infine superato dallo Spezia, che si trovava in fondo alla classifica. La partita si è conclusa con la vittoria dello Spezia, nonostante il Monza avesse iniziato bene e fosse in superiorità numerica per gran parte del match.

LA SPEZIA Dall’estasi all’incubo nel giro di un’ora. Dopo otto risultati utili consecutivi il Monza crolla a sorpresa sul campo dello Spezia penultimo e molto rimaneggiato. Ed è soprattutto il modo a lasciare perplessità: sopra di due reti, i biancorossi restano in dieci e da lì non trovano più le giuste misure. Pure in chiave classifica è un’occasione persa, perché il Venezia ha vinto e oggi Frosinone e Palermo possono accorciare. Per descrivere la prima frazione servirebbe forse un libro: quattro gol, un rosso e un gran ribaltone. Il Monza inizia con un 4-4-2 formato però di fatto da quattro punte. Caso, Colpani sulle fasce, Cutrone e Petagna davanti: offensivamente una potenza di fuoco, che si scatena in breve tempo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

serie b monza avanti poi in dieci viene ribaltato dallo spezia
© Sport.quotidiano.net - Serie B. Monza avanti, poi in dieci viene ribaltato dallo Spezia

Monza, c’è il testa-coda con lo Spezia. Bianco ordina: “Vogliamo la Serie A e ora dobbiamo guardare solo in avanti”Monza, 6 marzo 2026 – Il momento, così come capitato tra ottobre e novembre, è di quelli d’oro.

Leggi anche: Spezia-Monza, ventinovesima giornata Serie B 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla

Una raccolta di contenuti su Serie B Monza avanti poi in dieci viene....

Temi più discussi: Monza e Venezia, avanti tutta; Serie B, le battistrada Venezia e Monza contro Reggiana e Spezia che lottano per salvarsi. Il programma; Serie B: il Monza crolla a Spezia, il Venezia vince e prova la fuga; Serie B, il Monza vince e agguanta il Venezia in vetta. Frosinone rimonta, flop Palermo.

serie b monza avantiColpo grosso dello Spezia, Monza ko: al Picco finisce 4-2La Spezia – Esulta lo Spezia, quattro volte. Canta le gesta di Artistico, Aurelio e Bandinelli. Batte il Monza capolista e respira. Serviva una vittoria per tallonare le dirette concorrenti per la sal ... ilsecoloxix.it

Serie B, i risultati al 45°: Venezia e Monza sul velluto. SudTirol avanti a Reggio EmiliaIn attesa che termini l'incontro fra Padova e Spezia, si concludono i primi tempi delle altre quattro gare in programma oggi in Serie B. Tutto facile. tuttomercatoweb.com

Digita per trovare news e video correlati.