Nel campionato di Serie B, il Monza si trovava in vantaggio, ma dopo aver subito l’espulsione di un giocatore, è stato raggiunto e infine superato dallo Spezia, che si trovava in fondo alla classifica. La partita si è conclusa con la vittoria dello Spezia, nonostante il Monza avesse iniziato bene e fosse in superiorità numerica per gran parte del match.

LA SPEZIA Dall’estasi all’incubo nel giro di un’ora. Dopo otto risultati utili consecutivi il Monza crolla a sorpresa sul campo dello Spezia penultimo e molto rimaneggiato. Ed è soprattutto il modo a lasciare perplessità: sopra di due reti, i biancorossi restano in dieci e da lì non trovano più le giuste misure. Pure in chiave classifica è un’occasione persa, perché il Venezia ha vinto e oggi Frosinone e Palermo possono accorciare. Per descrivere la prima frazione servirebbe forse un libro: quattro gol, un rosso e un gran ribaltone. Il Monza inizia con un 4-4-2 formato però di fatto da quattro punte. Caso, Colpani sulle fasce, Cutrone e Petagna davanti: offensivamente una potenza di fuoco, che si scatena in breve tempo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Serie B. Monza avanti, poi in dieci viene ribaltato dallo Spezia

