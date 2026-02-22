Prima sconfitta stagionale per la Genea Lanzara | il Gaeta espugna la Palumbo 25-28

Il Gaeta Sporting Club ha vinto contro la Genea Lanzara, che ha subito la sua prima sconfitta stagionale, con un punteggio di 25-28. La partita si è giocata alla Palestra Caporale Palumbo, dove i giocatori di Gaeta hanno mostrato maggiore determinazione nel finale. La squadra di casa ha tentato di recuperare, ma non è riuscita a ribaltare il risultato negli ultimi minuti. Ora la squadra locale deve analizzare questa prima battuta d’arresto.

Tempo di lettura: 2 minuti La Genea Lanzara subisce la prima sconfitta stagionale, cedendo al Gaeta Sporting Club con il risultato di 25-28 nella sfida disputata alla Palestra Caporale Palumbo. Numerose circostanze hanno reso complicata la gestione della gara per la Genea Lanzara, arrivata al match con una panchina cortissima: assenze pesanti con Jacopo Milano e il mancino Lorenzo Fragnito out, l’infortunio accorso al portiere Chiappe nel corso del primo tempo ed il rosso per somma di tre esclusioni momentanee di Andrea Senatore. Dal canto suo il Gaeta, che ha dovuto fare a meno dopo pochi minuti di gioco del pivot Ponticella, è stato bravo a conquistare l’intera posta in palio mantenendo lucidità, concentrazione e grinta La gara è stata equilibrata e combattuta per l’intero arco dei sessanta minuti di gioco, divertendo il caloroso pubblico amico. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

