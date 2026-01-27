Shogatsu e il Giappone autentico | un viaggio tra templi ceramiche e sentieri dimenticati

Shogatsu è la tradizione giapponese del primo gennaio, un’occasione per le famiglie di riunirsi e accogliere l’anno nuovo con gratitudine e speranza. Questo periodo rappresenta un momento di riflessione e di desiderio di prosperità, radicato nelle usanze e nei luoghi più autentici del Giappone. Un’opportunità per scoprire templi, ceramiche e sentieri nascosti che rendono questa tradizione unica.

Il primo gennaio in Giappone non è semplicemente l’inizio di un nuovo anno. È shogatsu (??), il momento in cui le famiglie si riuniscono per accogliere l’anno nuovo con gratitudine per quello passato e auguri di salute e prosperità. Nelle prime ore del mattino, i giapponesi si svegliano presto per assistere all’hatsuhinode, la prima alba dell’anno, e visitare templi e santuari locali in quello che viene chiamato hatsumode, la prima visita sacra dell’anno. Le case sono pulite a fondo, decorate con kadomatsu di pino e bambù, e riempite con i profumi di osechi ryori, i piatti tradizionali serviti in eleganti scatole laccate. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

