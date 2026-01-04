Tutto pronto per il Trail dei presepi. Di corsa tra boschi e sentieri.

Il Trail dei Presepi torna nel 2026, offrendo un percorso tra boschi e sentieri ideali per gli appassionati di corsa e natura. Un evento che, oltre a mettere alla prova le capacità dei partecipanti, valorizza il patrimonio paesaggistico locale. Aperto a tutti, rappresenta un’occasione per vivere un’esperienza sportiva in un contesto naturale e autentico, promuovendo il rispetto per l’ambiente e la cultura del territorio.

Torna un grande appuntamento per i podisti, maremmani e non, con l’edizione 2026 del Trail dei Presepi. Una gara di trail running nei boschi e sentieri tra Montorsaio e Batignano. L’A.S.D. Marevettamare, con il patrocinio dei Comuni di Campagnatico e Grosseto e della Provincia di Grosseto, organizza la quarta edizione di questa corsa podistica tanto dura quanto affascinante. La gara è inserita nel circuito Trail nella Maremma, e vedrà un percorso di 22 chilometri e 800 metri di dislivello. Il percorso si sviluppa quasi interamente su sentieri, single track, strade bianche e piccoli tratti di asfalto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

