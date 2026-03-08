Durante la trasmissione Incidente Probatorio - Speciale Garlasco, in onda sul Canale 122 - Fatti di Nera, Andrea Sempio, coinvolto nel caso Garlasco, è tornato a parlare dell’indagine sull’omicidio di Chiara Poggi, in concorso con ignoti o Alberto Stasi. La vicenda si è trasformata in una sorta di soap opera, con persone che si avvicinano chiedendo selfie e commenti.

Il caso Garlasco riaccende il dibattito mediatico. Durante la trasmissione Incidente Probatorio - Speciale Garlasco, in onda sul Canale 122 - Fatti di Nera, è tornato a parlare Andrea Sempio, già indagato per l'omicidio di Chiara Poggi in concorso con ignoti o Alberto Stasi. Al centro della discussione, la metamorfosi di una tragedia umana in un fenomeno di costume mediatico e la persistente divisione dell'opinione pubblica tra colpevolisti e innocentisti. "Per il pubblico è diventata una soap opera, ci sono tanti elementi che continuano a uscire e mantengono vivo l'interesse. Non hanno accesso alle carte quindi vanno avanti su quello che arriva ogni giorno e quella è la parte più 'gustosa' della vicenda. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Sempio e la deriva del caso Garlasco: “È diventata una soap opera, la gente mi chiede i selfie”

Leggi anche: Caso Garlasco, parla Andrea Sempio: “Per il pubblico il delitto è diventato una soap opera. La gente mi chiede i selfie”

Andrea Sempio: "Il caso Garlasco è una soap, la gente mi chiede i selfie"La vicenda di Garlasco è soltanto l'ultimo esempio di un fatto di cronaca dato in pasto al pubblico e diventato un vero e proprio show.

DELITTO DI GARLASCO - ANDREA SEMPIO INDAGATO nuovamente dalla procura per l'omicidio di Chiara Poggi

Tutti gli aggiornamenti su Sempio e la deriva del caso Garlasco È....

Temi più discussi: Garlasco, Andrea Sempio preoccupato? Assist per il rinvio a giudizio, cosa spunta | Libero Quotidiano.it; Delitto di Garlasco: Bugalalla come Fabrizio Corona? Vogliono farle chiudere tutto! Ma spara altre intercettazioni di Ermanno Cappa, la moglie Maria Rosa e le gemelle Paola e Stefania [VIDEO]; Andrea Sempio respinge le accuse su Garlasco e denuncia pressione mediatica; Andrea Sempio al centro del caso Garlasco emergono nuovi elementi.

Andrea Sempio e la telefonata di 33 secondi il giorno dell’omicidio: Erano solo…Le nuove rivelazioni sull'omicidio di Chiara Poggi e l'alibi di Andrea Sempio. Il mistero delle telefonate e il giallo della bicicletta ... bigodino.it

Sempio e gli squilli la mattina del delitto di Chiara Poggi: Non mi ricordoChiarimenti sul traffico telefonico di Andrea Sempio la mattina in cui fu uccisa Chiara Poggi: che significato avevano gli squilli agli amici ... ilgiornale.it

"Erano solo squilli tra amici": Sempio ricostruisce la sua mattina tra la libreria, la nonna e le telefonate il giorno del delitto - facebook.com facebook

"Andrò a votare al referendum e voterò Si." #Sempio #Garlasco #quartarepubblica x.com