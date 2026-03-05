Andrea Sempio | Il caso Garlasco è una soap la gente mi chiede i selfie

La spettacolarizzazione del fatto di cronaca, raccontato a tutte le ore del giorno in tv, ha portato molte persone a chiedere selfie a Andrea Sempio, che commenta il caso Garlasco come una soap. La presenza costante dei media ha trasformato l'evento in un fenomeno di massa, coinvolgendo il pubblico in modo diretto e spesso inaspettato. Sempio si trova spesso al centro di questa attenzione, tra curiosità e richieste di autografi.

La vicenda di Garlasco è soltanto l'ultimo esempio di un fatto di cronaca dato in pasto al pubblico e diventato un vero e proprio show. Anzi una soap opera, come ha detto Andrea Sempio indagato per concorso in omicidio con ignoti o Alberto Stasi e finito al centro dell'attenzione mediatica negli ultimi mesi. Intervistato nella trasmissione televisiva Incidente Probatorio - Speciale Garlasco, del canale 122 - Fatti di Nera, Stasi si è stupito dell'interesse del pubblico verso questa vicenda. "Per il pubblico è una soap opera, ci sono elementi che continuano a uscire e mantengono vivo l'interesse" ha dichiarato sottolineando come le persone non hanno accesso agli atti ma si nutrono di quello che viene riportato: "Per loro è un passatempo". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

