L'Italia ha vinto contro l'Inghilterra con il punteggio di 23-18 durante la quarta giornata del Sei Nazioni. La partita si è giocata a Roma il 7 marzo 2026 e rappresenta il primo successo della nazionale italiana contro gli inglesi nella storia della competizione. Il risultato ha visto gli azzurri prevalere nel secondo tempo, dopo un primo parziale che si è concluso con un vantaggio per gli avversari.

Roma, 7 marzo 2026 - Storico successo azzurro al Sei Nazioni: l'Italia ha battuto l'Inghilterra 23-18 (10-12) in una partita della quarta giornata. E' la prima vittoria di sempre per la nazionale italiana contro i Tre Leoni inglesi. Il primo tempo si era chiuso sul 12-10 per gli ospiti. Poi a segno per l'Italia Menoncello (primo tempo) e Marin (secondo tempo), per gli inglesi di Freeman e Roebuck'. Presenti sugli spalti poco meno di 70.000 spettatori. I primi punti li fa l’Italia con un calcio di Garbisi. Ma gli inglesi rispondono con una meta di Freeman, Risponde Menoncello riportando gli azzurri tornano avanti. A tempo scaduto ospiti ancora a segno con Roebuck. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Sei Nazioni, Italia-Inghilterra 23-18. Primo storico successo azzurro contro gli inglesi

Storica vittoria dell’Italia del rugby sull’Inghilterra nel Sei Nazioni: finisce 23-18 per gli AzzurriNel 1991 ci fu il primo incontro tra le due formazioni e oggi nel 2026 arriva la prima vittoria in assoluto dell’Italrugby: è storia.

Sei Nazioni, l’Italia fa l’impresa: Inghilterra battuta per la prima volta 23-18L’Italia del pallone ovale riesce finalmente a sconfiggere la propria bestia nera, quell’Inghilterra che l’aveva battuta per ben 32 volte...

Rugby Sei Nazioni, Italia-Inghilterra: impresa storica degli azzurri, gli inglesi sconfitti all'OlimpicoIl resoconto del match di Italia-Inghilterra, valido per il quarto turno del Sei Nazioni 2026: gli azzurri fanno la storia con la prima vittoria contro gli inglesi ... sport.virgilio.it

Italrurgby da urlo al Sei Nazioni, prima storica vittoria contro l’InghilterraGli Azzurri all'Olimpico si impongono 23-18. L’Italia di Gonzalo Quesada centra un’impresa storica, superando per 23-18 l’Inghilterra nella quarta giornata del Sei Nazioni. Dopo 32 sconfitte, gli azzu ... sportal.it

Gli Azzurri battono gli inglesi all'Olimpico con una grande prestazione: 23-18 il risultato finale e seconda vittoria nell'attuale Sei Nazioni dopo quello contro la Scozia È la prima vittoria contro l'Inghilterra per la nostra Nazional - facebook.com facebook

Sei Nazioni, Italia-Inghilterra LIVE #SkySport #Italia #Italrugby #ItaliaInghilterra #SeiNazioni x.com