sei nazioni italia inghilterra 23 18 primo storico successo azzurro contro gli inglesi

L'Italia ha vinto contro l'Inghilterra con il punteggio di 23-18 durante la quarta giornata del Sei Nazioni. La partita si è giocata a Roma il 7 marzo 2026 e rappresenta il primo successo della nazionale italiana contro gli inglesi nella storia della competizione. Il risultato ha visto gli azzurri prevalere nel secondo tempo, dopo un primo parziale che si è concluso con un vantaggio per gli avversari.

Roma, 7 marzo 2026 - Storico successo azzurro al Sei Nazioni: l'Italia ha battuto l'Inghilterra 23-18 (10-12) in una partita della quarta giornata. E' la prima vittoria di sempre per la nazionale italiana contro i Tre Leoni inglesi. Il primo tempo si era chiuso sul 12-10 per gli ospiti. Poi a segno per l'Italia Menoncello (primo tempo) e Marin (secondo tempo), per gli inglesi di Freeman e Roebuck'. Presenti sugli spalti poco meno di 70.000 spettatori. I primi punti li fa l’Italia con un calcio di Garbisi. Ma gli inglesi rispondono con una meta di Freeman, Risponde Menoncello riportando gli azzurri tornano avanti. A tempo scaduto ospiti ancora a segno con Roebuck. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

