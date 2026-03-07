L' Italia scrive la storia nel Sei Nazioni | battuta l' Inghilterra 23-18 Non era mai successo

L’Italia ha sconfitto l’Inghilterra 23-18 all’Olimpico di Roma durante la quarta giornata del Sei Nazioni. Questa vittoria rappresenta un risultato storico per la nazionale italiana, che non aveva mai ottenuto un successo contro l’Inghilterra in questa competizione. La partita si è svolta davanti a un pubblico numeroso e ha visto i giocatori italiani mettere in mostra determinazione e impegno per tutta la durata dell’incontro.

L’Italia ha battuto l’Inghilterra 23-18 nel match disputato all’Olimpico di Roma e valido per la quarta giornata del Sei Nazioni. E’ la prima volta che gli azzurri battono l’Inghilterra. Il primo tempo si era chiuso sul 12-10 per gli ospiti. Due mete a testa: per l’Italia di Menoncello (primo tempo) e Marin (secondo tempo), per gli inglesi di Freeman e Roebuck entrambe nei primi 40'. Presenti sugli spalti poco meno di 70.000 spettatori. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - L'Italia scrive la storia nel Sei Nazioni: battuta l'Inghilterra (23-18). Non era mai successo Sei Nazioni, l’Italia fa l’impresa: Inghilterra battuta per la prima volta 23-18L’Italrugby riesce a battere per la prima volta i Bianchi di Albione con una rimonta memorabile nella ripresa, con la meta vincente di Marin negli... Italia fantastica al Sei Nazioni, battuta 23-18 l’Inghilterra: prima storica vittoria in 33 incontriL’Italia conquista una storica vittoria (23-18) contro l’Inghilterra allo stadio Olimpico grazie a una meta decisiva di Marin e al piede preciso di... Italia-Australia 26-19: gli highlights | Quilter Nations Series Contenuti utili per approfondire Sei Nazioni. Temi più discussi: Le offese razziste, gli infortuni: Edogbo più forte di tutto. E l'Irlanda a sorpresa si spacca; Luca Bigi: Vedo un’Italia matura e senza limiti; La guerra in Medio Oriente - La giornata del 6 marzo LIVE BLOG; Nuovo attacco di Israele su Teheran. Spostata a Baku ambasciata italiana a Teheran. Rugby Sei Nazioni, Italia-Inghilterra: impresa storica degli azzurri, gli inglesi sconfitti all'OlimpicoIl resoconto del match di Italia-Inghilterra, valido per il quarto turno del Sei Nazioni 2026: gli azzurri fanno la storia con la prima vittoria contro gli inglesi ... sport.virgilio.it L'Italia scrive la storia nel Sei Nazioni: battuta l'Inghilterra (23-18). Non era mai successoL’Italia ha battuto l’Inghilterra 23-18 nel match disputato all’Olimpico di Roma e valido per la quarta giornata del Sei Nazioni . E’ la prima volta ... gazzettadelsud.it L'Italia ha battuto l'Inghilterra 23-18 (10-12) in una partita della quarta giornata del Sei Nazioni. Si tratta della prima vittoria di sempre per la nazionale azzurra su quella inglese - facebook.com facebook Sei Nazioni, Italia-Inghilterra LIVE #SkySport #Italia #Italrugby #ItaliaInghilterra #SeiNazioni x.com