Italia fantastica al Sei Nazioni battuta 23-18 l'Inghilterra | prima storica vittoria in 33 incontri

L’Italia ha ottenuto una vittoria storica al Sei Nazioni battendo l’Inghilterra 23-18 allo stadio Olimpico. La squadra ha segnato una meta decisiva con Marin e ha sfruttato il piede preciso di Garbisi. Questa vittoria rappresenta il primo successo in 33 incontri contro la nazionale inglese. L’incontro si è svolto domenica pomeriggio davanti a un pubblico numeroso.

Rugby, impresa storica dell’Italia al Sei Nazioni: battuta la Scozia nella prima garaL’Italia del rugby conquista un successo straordinario nel primo turno del Sei Nazioni 2026, imponendosi per 18-15 contro la Scozia all’Olimpico di...

Rugby, Italia-Inghilterra al Sei Nazioni 2026: il match all'Olimpico di RomaGonzalo Quesada ritocca la formazione con tre cambi rispetto al match con la Francia, intervenendo soprattutto tra i trequarti. Il primo è obbligato: fuori Capuozzo per infortunio, torna titolare da e ... sport.sky.it

Gli Azzurri battono gli inglesi all'Olimpico con una grande prestazione: 23-18 il risultato finale e seconda vittoria nell'attuale Sei Nazioni dopo quello contro la Scozia È la prima vittoria contro l'Inghilterra per la nostra Nazional - facebook.com facebook

Sei Nazioni, Italia-Inghilterra LIVE #SkySport #Italia #Italrugby #ItaliaInghilterra #SeiNazioni x.com