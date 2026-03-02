Cristian Galella contro Sal Da Vinci | Ma chi ca**o ha vinto Sanremo? la reazione dopo le critiche
Cristian Galella ha pubblicato un commento sui social in cui chiede, con tono diretto, chi abbia vinto Sanremo 2026, contestando la vittoria di Sal Da Vinci. La sua frase, scritta in modo esplicito, ha attirato l’attenzione e generato reazioni online. Galella si è espresso pubblicamente dopo la conclusione dell’evento, manifestando chiaramente il suo disappunto riguardo alla vittoria del cantante.
Cristian Galella contesta sui social la vittoria di Sal Da Vinci a Sanremo 2026: "Ma chi ca**o ha vinto?". La replica dell'ex tronista dopo l'ondata di insulti: "Ho solo espresso un'opinione, paese socialmente fallito". 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Sal Da Vinci cade in diretta a Domenica In, la reazione dopo l’incidente: “Ora finiremo su tutti i Tg”
Chi ha vinto Sanremo 2026? Il vincitore è Sal Da Vinci con “Per sempre si”Sal Da Vinci con “Per sempre si” vince la 76esima edizione del Festival della canzone italiana, Sayf arriva secondo.
Una raccolta di contenuti su Cristian Galella.
Argomenti discussi: Sanremo 2026, chi sono i 30 big in gara e i titoli delle canzoni; Elettra Lamborghini inciampa sul carpet di Sanremo 26, poi fa un regalo alle conduttrici del PrimaFestival: il video.