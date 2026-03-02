Cristian Galella contro Sal Da Vinci | Ma chi ca**o ha vinto Sanremo? la reazione dopo le critiche

Cristian Galella ha pubblicato un commento sui social in cui chiede, con tono diretto, chi abbia vinto Sanremo 2026, contestando la vittoria di Sal Da Vinci. La sua frase, scritta in modo esplicito, ha attirato l’attenzione e generato reazioni online. Galella si è espresso pubblicamente dopo la conclusione dell’evento, manifestando chiaramente il suo disappunto riguardo alla vittoria del cantante.