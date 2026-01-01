Il video del Capodanno a Ferrara il gran finale è un omaggio a Vasco Rossi

Il video ripercorre il Capodanno a Ferrara, con il grande spettacolo dell’incendio del Castello, seguito da oltre 30mila spettatori. Il momento rappresenta anche un omaggio a Vasco Rossi, il cui concerto al Parco Urbano è atteso per giugno. Un appuntamento che unisce tradizione e musica, offrendo un ricordo significativo della festa di fine anno nella città.

L'incendio del Castello, uno spettacolo per oltre 30mila persone. Omaggio al rocker di Zocca che al Parco Urbano farà due concerti in giugno. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

