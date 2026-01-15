Francesco Pio Esposito fa esplodere San Siro | festeggiato come il vero primo gol – FOTO

Francesco Pio Esposito ha condiviso su Instagram il suo gol contro il Lecce, celebrandolo come se fosse il primo segnato a San Siro. L’episodio ha attirato l’attenzione dei tifosi, sottolineando l’importanza del momento per il giovane calciatore. La sua foto e il messaggio riflettono l’emozione di un traguardo personale, contribuendo a rafforzare il suo legame con il pubblico e il club.

Inter News 24 Francesco Pio Esposito, sul suo profilo Instagram, ha celebrato il gol segnato contro il Lecce come se fosse il primo a San Siro. Una vittoria importante forse fondamentale in ottica corsa Scudetto quella ottenuta ieri sera a San Siro contro il Lecce di Eusebio Di Francesco. Una notte che ha un assoluto protagonista, Francesco Pio Esposito. Il classe 2005, al 77?, dopo aver servito perfettamente Lautaro Martinez si fa trovare pronto sulla respinta del tiro effettuato dallo stesso capitano. La palla tocca terra e finisce in rete alle spalle di Falcone, a quel punto l’esplosione dello Stadio. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Francesco Pio Esposito fa esplodere San Siro: festeggiato come il vero primo gol – FOTO Leggi anche: Gol Pio Esposito, il primo marchio a San Siro in maglia nerazzurra è bellissimo! Suo il 2-0 in Inter Venezia Leggi anche: Italia-Norvegia 1-4, le pagelle: Pio Esposito (6,5) primo gol a San Siro, Haaland (8) devastante, Di Lorenzo (4) che disastro Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Pio Esposito: Il mio gol più importante, lo aspettavo. Minutaggio? Pensavo di giocare meno...; Le pagelle di Inter-Lecce 1-0: Francesco Pio Esposito decisivo, Akanji solido; deludono Andy Diouf e Marcus Thuram; Inter-Lecce, le formazioni ufficiali e il risultato LIVE; Chivu: Mi fido dei ragazzi, è la loro maturità a fare la differenza. Le pagelle di Inter-Lecce 1-0: Francesco Pio Esposito decisivo, Akanji solido; deludono Andy Diouf e Marcus Thuram - 0 con le pagelle della partita: il migliore è Francesco Pio Esposito, unico in campo in grado di battere il qu ... eurosport.it

