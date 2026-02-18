La scuola Carducci di Cesena ha deciso di coinvolgere gli studenti in un progetto sulla ‘Città fragile’, portandoli direttamente in strada. La scelta deriva dalla volontà di far vivere ai bambini un’esperienza concreta sul campo, per capire meglio i problemi della loro città. Un esempio pratico di questa iniziativa è stata la visita guidata ai quartieri più a rischio, dove i ragazzi hanno osservato le difficoltà quotidiane degli abitanti.

C’è una scuola, a Cesena, che ha scelto di trasformare la città in un’aula a cielo aperto. È la Scuola Primaria Carducci, realtà educativa che negli anni ha costruito un’offerta formativa capace di coniugare solidità didattica, innovazione pedagogica e forte radicamento nel territorio. Ne è un esempio il percorso “ La città fragile ”, un laboratorio di educazione civica che ha coinvolto le classi quinte in un’esperienza intensa e significativa: esplorare cinque luoghi pubblici cittadini assumendo il punto di vista delle persone più vulnerabili. Un modo concreto per interrogarsi su accessibilità, inclusione e dignità degli spazi urbani. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Gli alunni della scuola Carducci alla scoperta della ’Città fragile’

A Palazzolo i bambini della scuola dell'infanzia incontrano gli alunni della primariaA Palazzolo dello Stella, i bambini della scuola dell'infanzia incontrano gli alunni della primaria in occasione della Giornata dell'amicizia.

'La città fragile', i bambini della scuola elementare esplorano la città e il punto di vista dei più fragiliLa scuola primaria Carducci di Cesena ha deciso di coinvolgere i bambini nell’esplorazione della città, per capire meglio le difficoltà di chi vive in condizioni di fragilità.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.