Gli studenti della scuola delle Grazie di Massa hanno contribuito a riempire la dispensa della Caritas, dimostrando solidarietà e attenzione verso chi ha bisogno. La loro donazione rappresenta un gesto semplice ma significativo, che sottolinea l’importanza di condividere e sostenere le persone in difficoltà, anche durante i periodi di vacanza. Un esempio di come la solidarietà possa essere parte integrante dell’educazione quotidiana.

"La fame non va in vacanza. Grazie a voi e alle vostre famiglie per questi doni preziosi". Ha iniziato così il suo ringraziamento ai bambini della scuola paritaria Le Grazie di Massa, Paolo Mannucci, coordinatore della mensa dei poveri Caritas della Cervara. Ieri mattina infatti la scuola Le Grazie ha donato tantissimi generi alimentari raccolti dai bambini e dalle loro famiglie a questa realtà massese. Hanno partecipato tutti i bimbi, dalla sezione primavera fino alla quinta elementare con i loro insegnanti e con l’accoglienza di suor Maria Silvana, direttrice dell’istituto, radunati nella palestra della scuola. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Se i bimbi insegnano la solidarietà. Gli alunni della scuola delle Grazie riempiono la dispensa di Caritas

Leggi anche: Sanificazione urgente alla scuola dell'Infanzia di Matierno: finalmente ascoltate le richieste delle famiglie, il "grazie" delle mamme degli alunni

Leggi anche: Scuola 'Grande Albero' verso la chiusura: gli alunni delle frazioni accolti nella nuova elementare di Ponte Nuovo

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Se i bimbi insegnano la solidarietà. Gli alunni della scuola delle Grazie riempiono la dispensa di Caritas - Una “catena di solidarietà” delle famiglie per chi non ha da mangiare: a Cervara scorte per la cucina e per i pacchi spesa che verranno composti e poi distribuiti dai volontari ai nuclei del territori ... msn.com