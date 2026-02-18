Catania Legatoria Prampolini | storie in gioco per bambini sabato un’oasi di lettura tra albi illustrati e fantasia

Sabato 21 febbraio, la Legatoria Prampolini di Catania apre le sue porte per un evento dedicato ai bambini. La causa è l’obiettivo di creare uno spazio di lettura e fantasia tra albi illustrati. L’iniziativa coinvolge i più piccoli, tra i 4 e gli 8 anni, che potranno ascoltare storie lette ad alta voce in un ambiente accogliente e colorato. Durante la mattinata, i bambini si immergeranno in un mondo di immaginazione, tra pagine illustrate e narrazioni coinvolgenti. La giornata promette di essere un’occasione speciale per i giovani lettori.

Catania, storie in Legatoria: un'oasi di lettura per i più piccoli. Sabato 21 febbraio, la Legatoria Prampolini di Catania apre le sue porte a un'iniziativa speciale: una mattinata dedicata alle letture ad alta voce per bambini tra i 4 e gli 8 anni. L'evento, curato dalla libraia Laura, intende promuovere l'amore per i libri e la lettura attraverso un'esperienza coinvolgente e interattiva, in un contesto accogliente e stimolante. Un'immersione nel mondo delle storie. La Legatoria Prampolini, situata in via Vittorio Emanuele II 333, si trasforma per un giorno in un luogo magico dove le illustrazioni prendono vita e le storie accendono l'immaginazione dei bambini.