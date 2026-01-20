Fuga di gas ad Aprilia | evacuato un supermercato e alcune abitazione Strada chiusa

Una fuga di gas si è verificata in via Carroceto, Aprilia, coinvolgendo un supermercato e alcune abitazioni. Sul posto sono presenti i vigili del fuoco, impegnati nelle operazioni di sicurezza. La strada è stata temporaneamente chiusa per prevenire eventuali rischi. Le autorità stanno monitorando la situazione e forniranno aggiornamenti sulle operazioni in corso.

Una fuga di gas sta interessando in queste ore la zona di via Carroceto, nel comune di Aprilia. Nel quartiere stanno lavorando i vigili del fuoco, ancora al lavoro per mettere in sicurezza l'area interessata. Da quanto si apprende, alcune strutture sono state evacuate a scopo precauzionale.

