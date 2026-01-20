Fuga di gas ad Aprilia | evacuato un supermercato e alcune abitazione Strada chiusa

Da latinatoday.it 20 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una fuga di gas si è verificata in via Carroceto, Aprilia, coinvolgendo un supermercato e alcune abitazioni. Sul posto sono presenti i vigili del fuoco, impegnati nelle operazioni di sicurezza. La strada è stata temporaneamente chiusa per prevenire eventuali rischi. Le autorità stanno monitorando la situazione e forniranno aggiornamenti sulle operazioni in corso.

Una fuga di gas sta interessando in queste ore la zona di via Carroceto, nel comune di Aprilia. Nel quartiere stanno lavorando i vigili del fuoco, ancora al lavoro per mettere in sicurezza l'area interessata.Da quanto si apprende, alcune strutture sono state evacuate a scopo precauzionale con.🔗 Leggi su Latinatoday.itImmagine generica

Leggi anche: Fuga di gas a Torino Rebaudengo: strada chiusa, evacuato un palazzo

Fuga di gas in via Piacenza, zona di Staglieno chiusa al traffico. Cimitero evacuatoQuesta mattina, in via Piacenza nella zona di Staglieno, si è verificata una fuga di gas che ha comportato la chiusura temporanea al traffico e l’evacuazione di parte del cimitero.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Fuga di gas a Cingoli; Via Castrofilippo, fuga di gpl da impianto privato scoperta grazie ad intervento congiunto di AMG Energia, vigili del fuoco e polizia municipale; Esplosione a Sant’Egidio alla Vibrata, scatta l’inchiesta sulla fuga di gas; Fuga di gas in Viale Italia a Pontedera.

fuga di gas adPerdita di gas: strada chiusa ed evacuato un supermercato in provincia di Latina - Momenti di apprensione questa mattina ad Aprilia, dove si è verificata una fuga di gas in via Carroceto. L’episodio sarebbe ... latinapress.it

fuga di gas adFuga di gas in via Carroceto, evacuato il supermercato - Fuga di gas in via Carroceto, chiuso il tratto stradale ed evacauto il supermercato Eurospin per precauzione. Questa mattina ad Aprilia si è registrata una perdita di gas, probabilmente causata da una ... latinaoggi.eu

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.