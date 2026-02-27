Castel San Giorgio fuga di gas | evacuato plesso scolastico

Questa mattina, a Castel San Giorgio, un plesso scolastico è stato evacuato a causa di una fuga di gas. Le autorità hanno disposto l’evacuazione immediata degli studenti e del personale per motivi di sicurezza. Sul posto sono intervenuti i tecnici per gestire l’emergenza e verificare la provenienza della fuga. Nessun incidente o ferito è stato segnalato finora.

Un plesso scolastico di Castel San Giorgio è stato evacuato questa mattina a causa di una fuga di gas. Il provvedimento ha interessato l'istituto di via Tufara, struttura che accoglie anche gli alunni trasferiti da Santa Maria a Favore.L'allarmeL'emergenza odierna era stata preceduta da.