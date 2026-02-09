Palomar febbraio ricco di eventi | al via gli incontri di Scrittori in Circolo

Questa settimana a San Giovanni Valdarno parte la rassegna “Scrittori in Circolo”, una serie di incontri dedicati alla letteratura. La manifestazione, promossa dalla Rete Documentaria Aretina e dai circoli di lettura locali, ha già portato i primi appuntamenti e si prepara a coinvolgere autori e lettori nei prossimi giorni.

Arezzo, 9 febbraio 2026 – Con l’avvio dei primi appuntamenti entra nel vivo anche a San Giovanni Valdarno “ Scrittori in Circolo”, la rassegna di incontri letterari promossa dalla Rete Documentaria Aretina insieme ai comuni aderenti e ai circoli di lettura della provincia. Il progetto, che coinvolge undici biblioteche del territorio aretino e delle sue vallate, propone da gennaio a marzo 2026 un calendario di incontri con autori e autrici di primo piano del panorama editoriale italiano, ospitati nelle biblioteche e in altri luoghi della cultura. Una rassegna che mette al centro la lettura come pratica condivisa e il dialogo diretto tra scrittori e lettori, con il sostegno della Regione Toscana e la collaborazione della Libreria Feltrinelli di Arezzo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

