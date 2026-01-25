fiamme e fumo in casa pensionata di 90 anni salvata dai carabinieri

Una pensionata di 90 anni è stata salvata dai Carabinieri in seguito a un incendio domestico a Sansepolcro. L'intervento tempestivo ha evitato conseguenze più gravi, mettendo in sicurezza l'anziana all’interno della sua abitazione. L'episodio evidenzia l’importanza della prontezza delle forze dell’ordine nel garantire la tutela delle persone più vulnerabili in situazioni di emergenza.

di Claudio Roselli SANSEPOLCRO Hanno salvato un’anziana dal fuoco che avrebbe potuto minacciarla all’interno delle mura di casa. Tempestiva operazione dei carabinieri della Compagnia di Sansepolcro, ma in un episodio di cronaca diverso da quello della prevenzione e repressione dei reati. È successo intorno alle 20 di venerdì, in pieno buio e quando solitamente le famiglie sono intente a consumare la cena. L’auto dell’Arma stava in quel momento effettuando un normale servizio di controllo del territorio nella zona della Cisa, a nord del centro urbano della città pierfrancescana, quando all’improvviso i militari hanno notato fiamme piuttosto consistenti che spuntavano dalla canna fumaria del camino di un’abitazione ubicata all’interno di un edificio con altre abitazioni, in una delle quali vive peraltro la figlia della ultranovantenne che risiede proprio nell’appartamento dal quale spuntavano le lingue di fuoco. 🔗 Leggi su Lanazione.it

