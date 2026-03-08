scoperto il sensore del freddo attivato dalla menta

Un sensore del freddo attivato dalla menta è stato recentemente scoperto. Quando si esce in una mattina fredda o si assapora una caramella alla menta, si avverte subito una sensazione di fresco. La scoperta riguarda il modo in cui la menta interagisce con il corpo, causando questa percezione di freddo. La ricerca ha evidenziato la presenza di un meccanismo sensoriale specifico coinvolto in questa reazione.

Uscire in una fredda mattina d’inverno o gustare una caramella alla menta genera immediatamente una sensazione di fresco. Tutto questo inizia con un minuscolo sensore nel nostro corpo che comunica al cervello quando percepiamo il freddo. Ora, grazie a una ricerca avanzata, gli scienziati hanno prodotto le prime immagini dettagliate che mostrano come funziona questo sensore, rivelando come risponde sia al freddo reale sia al mentolo, il composto presente nelle piante di menta. I risultati sono stati presentati al 70° Biophysical Society Annual Meeting di San Francisco. La ricerca si è concentrata su un canale proteico chiamato TRPM8. “Immaginate TRPM8 come un termometro microscopico all’interno del vostro corpo”, spiega Hyuk-Joon Lee, post-dottorato nel laboratorio di Seok-Yong Lee alla Duke University. 🔗 Leggi su Billipop.com

