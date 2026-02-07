Alex Menta dalla finanza controllato il telefono | Spero che trovino la verità non ho nulla da nascondere

Alex Menta si presenta davanti alle forze dell’ordine e dice di aver collaborato con la Guardia di Finanza. “Spero che trovino la verità, non ho nulla da nascondere”, ha dichiarato, dopo aver controllato il telefono. Menta ha spiegato di aver deciso di andare lui stesso in questura, convinto di essere trasparente. La vicenda tiene banco e si attende ora il riscontro delle indagini.

“Sono andato io dalla guardia di finanza e ho detto loro che spero che trovino la verità, non ho niente da nascondere”. Sono queste le prime parole di Alex Menta, tra i 15 indagati dalla Procura della Repubblica dopo l'emersione dell'indagine per riciclaggio avanzata dalle fiamme gialle. L'ex.🔗 Leggi su Triesteprima.it Approfondimenti su Alex Menta Finanza Trump: ‘Votate pubblicazione delle carte di Epstein, non ho nulla da nascondere’ 'Sistema Signorini', Davide Donadei minacciato dopo le rivelazioni: “Pubblicate, non ho nulla da nascondere” L'ex concorrente del Grande Fratello Vip, Davide Donadei, si trova al centro di un acceso dibattito dopo le rivelazioni sul 'Sistema Signorini'. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Alex Menta Finanza Argomenti discussi: TRIESTE | TRIESTINA: MENTA E STELLA AL CENTRO DELL’INCHIESTA, INDAGATO ANCHE MILANESE; Non solo inchieste e nomi, anche la crypto va male: il mondo dell'Unione a rotoli. SAN VALENTINO A "LE DUE ISOLE FOLLONICA": UN AMORE DI MENÙ! Cerchi il posto perfetto per stupire la tua dolce metà Il 14 Febbraio lasciati trasportare dai sapori del nostro esclusivo Menù di San Valentino e dal ritmo travolgente di DJ Alex K facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.