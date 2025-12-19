Peggioramento del meteo e Natale rovinato | il ciclone dalla Groenlandia porta freddo e maltempo

Il Natale si avvicina, ma il meteo si prepara a rovinare le festività. Un ciclone proveniente dalla Groenlandia sta portando freddo intenso e maltempo su molte regioni, promettendo un week-end natalizio all’insegna di pioggia, vento e temperature in calo. Lorenzo Tedici, meteorologo de iLMeteo.it, conferma l’arrivo di condizioni avverse che potrebbero influenzare i festeggiamenti e le tradizioni di questa stagione.

© Iltempo.it - Peggioramento del meteo e Natale rovinato: il ciclone dalla Groenlandia porta freddo e maltempo Lorenzo Tedici, meteorologo de iLMeteo.it, conferma un peggioramento del meteo per la settimana natalizia con l'arrivo di un ciclone dalla Groenlandia. "Quest'anno, oltre a Babbo Natale, dalle zone polari arriverà anche un po' di freddo maltempo - afferma l'esperto nella sua previsione del tempo-. Intanto, nelle prossime ore, avremo ancora condizioni stazionarie con nebbie in pianura al Centro-Nord, qualche piovasco su Toscana, Umbria e Liguria, schiarite soprattutto in montagna e sul settore adriatico centro-meridionale. Dalla serata del venerdì, però, arriverà una minaccia algerina-tunisina: dal Nordafrica una perturbazione porterà un sensibile peggioramento verso la Sicilia e il Reggino. 🔗 Leggi su Iltempo.it Leggi anche: Ciclone sull’Italia, freddo e maltempo in arrivo: le previsioni meteo di Giuliacci Leggi anche: Maltempo, allerta meteo su otto regioni e scuole chiuse: aria gelida dalla Groenlandia, temperature giù e neve a bassa quota Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Meteo – Settimana di Natale al via con peggioramento sull’Italia, attese piogge, temporali e neve in montagna - Inizio della prossima settimana con possibile affondo perturbato sul Mediterraneo, intenso peggioramento in Italia con temporali e neve in montagna ... centrometeoitaliano.it

