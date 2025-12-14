Avimecc Modica-Terni Volley Academy 3-0 pesante sconfitta per i dragons nello scontro salvezza

Nell'ottava giornata del campionato di Serie A3 maschile, la Terni Volley Academy ha subito una pesante sconfitta per 3-0 contro Avimecc Modica. La sfida si è rivelata difficile per i Dragons, che hanno affrontato la trasferta senza ottenere punti, aggravando la loro posizione in classifica.

Trasferta senza punti per la Terni Volley Academy nell'incontro valido per l'ottava giornata del campionato di serie A3 maschile. La formazione umbra è stata superata dalla Avimecc Modica, che si è imposta per 3-0 conquistando l'intera posta in palio in un match importante in chiave salvezza.