Avimecc Modica-Terni Volley Academy 3-0 pesante sconfitta per i dragons nello scontro salvezza
Nell'ottava giornata del campionato di Serie A3 maschile, la Terni Volley Academy ha subito una pesante sconfitta per 3-0 contro Avimecc Modica. La sfida si è rivelata difficile per i Dragons, che hanno affrontato la trasferta senza ottenere punti, aggravando la loro posizione in classifica.
