Monticelli al tappeto Mogliano fa tre passi avanti Curzi e Castelli firma il successo

Curzi e Castelli hanno segnato i gol che hanno portato Mogliano alla vittoria contro Monticelli, che ha subito due reti. La presenza di entrambi i giocatori ha deciso la partita, condannando la squadra avversaria a una sconfitta pesante. Monticelli ha mostrato qualche tentativo di reazione, ma non è riuscito a trovare il modo di risalire. La squadra di casa ha saputo sfruttare le occasioni e ottenere un risultato positivo.

BORGO 2 MONTICELLI 0 BORGO: Piergiacomi, Benigni, Mazzetti V., Campilia, Appignanesi, Mazzetti M., Apicella, Bah, Curzi, Zeqiri M., Zeqiri E. All. Eleuteri. MONTICELLI: Canullo, Fazzini, Mattei, Sosi, Bellusci, Pandolfi, Marini, Galiè, Galli, Mariani Gibellieri, Gutierrez. All. Stallone. Arbitro: Chenouf di Pesaro. Arbitro: Chenouf di Pesaro. Reti: 11' Curzi, 47'st Castelli. Note - Espulso al 25'st Sosi. Alla prima vera palla gol passa in vantaggio il Borgo Mogliano con Curzi. All'11 direttamente da rilancio di Piergiacomi, spizzata di Mirlind Zeqiri e Curzi calcia di prima intenzione trovando l'angolo basso, All'ultimo minuto del primo tempo arriva l'occasione più ghiotta per gli ospiti con il rigore concesso per fallo di Appignanesi su Gutierrez: dagli undici metri calcia Galli ma incrocia troppo di sinistro e mette fuori.