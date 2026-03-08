Scoiattolo incastrato nel foro di un albero salvato dai vigili del fuoco

Un scoiattolo è stato salvato dai vigili del fuoco a Firenze dopo essersi incastrato in un foro di un albero. L'intervento è avvenuto nel distretto fiorentino, dove i pompieri hanno rimosso l’animale che non riusciva più a uscirne da solo. L’operazione si è conclusa senza problemi, e lo scoiattolo è stato liberato nel suo habitat naturale.

FIRENZE – Singolare intervento effettuato effettuato dalla squadra del distaccamento di Firenze Ovest del comando di Firenze, ieri sera (7 marzo) alle 18 nel comune di Firenze in via dei Bassi, intervenuti per il soccorso a uno scoiattolo, rimasto bloccato con il corpo a metà in un buco che si è creato alla base della biforcazione dei rami di una pianta. Alcuni bambini che stavano giocando nel giardino condominiale, hanno notato una coda che si muoveva nel tronco di un albero, allertati i genitori è stato richiesto l’intervento dei vigili del fuoco. Il personale ha posizionato due pezzi di scala italiana per raggiungere la parte più alta del fusto, dove si trova il piccolo foro nel tronco tra le biforcazioni dei rami. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - Scoiattolo incastrato nel foro di un albero salvato dai vigili del fuoco Cane rimane incastrato in un tubo: salvato dai vigili del fuocoEra finito all’interno di un condotto di drenaggio del diametro di circa 40 centimetri. Cane incastrato in un tubo salvato dai vigili del fuoco a Sesto FiorentinoEra rimasto bloccato all’interno di una tubazione in muratura del diametro di 50 centimetri: lunghe e complesse le operazioni per liberarlo Si è...