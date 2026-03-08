Firenze | scoiattolo incastrato nel foro di un albero salvato dai vigili del fuoco

FIRENZE – Singolare intervento dei vigili del fuoco ieri sera, 7 marzo 2026, a Firenze in via dei Bassi per soccorrere uno scoiattolo rimasto bloccato con il corpo a metà in un buco creatosi nel tronco di un albero. Alcuni bambini che stavano giocando nel giardino condominiale, hanno notato una coda che si muoveva nel tronco di un albero, allertati i genitori è stato richiesto l'intervento dei Vigili del fuoco.Il personale intervenuto ha posizionato due pezzi di scale italiana per raggiungere la parte più alta del fusto, dove si trova il piccolo foro nel tronco tra le biforcazioni dei rami. Lo scoiattolo era rimasto a testa in giù e solo la parte posteriore (coda e zampe posteriori) era fuori.